Motorola Moto G 5G è in offerta su Amazon a soli 189,00€. Il ribasso del 49% fa calare il suo prezzo di listino drasticamente e ti fa risparmiare più di 180€ in una volta sola.

Cosa devi sapere su Motorola Moto G 5G

Se sogni di sperimentare le connessioni 5G ma non vuoi acquistare uno smartphone costoso, sei molto fortunato. L'attuale promozione in corso ti fa acquistare Motorola Moto G 5G a un prezzo favoloso e in più ti permette di avere uno smartphone di fascia media a tua disposizione.

Con un display da 6,7 pollici, puoi goderti finanche lo streaming senza mai essere infastidito. La risoluzione Full HD+ è un valore aggiunto che non devi sottovalutare.

Grazie alla sua scheda tecnica, questo dispositivo merita una nota di merito. Infatti trovi un processore Qualcomm che viene abbinato a 6 GB di RAM per il massimo della velocità. Non ti preoccupare dei rallentamenti, non ce ne saranno mai. In più la memoria è espandibile così: infili una semplice MicroSD dentro e il gioco è fatto.

Ottimo anche il comparto fotografico con cui puoi scattare fotografie in più modalità. Con il sensore principale da 48 megapixel sprigioni la tua creatività e stupisci gli amici.

Vero punto forte, però, è la batteria che non solo ha un'autonomia che può arrivare fino a due giorni di utilizzo, ma si alimenta con ricarica rapida TurboPower 20 così sei sempre sul pezzo.

Ancora dubbi? Beh, Motorola Moto G 5G è acquistabile su Amazon a soli 189,00€, praticamente un regalo. Acquistalo oggi e ricevilo in pochi giorni a casa. Le spedizioni hanno un piccolo costo sia per i clienti standard che per i membri Prime.

