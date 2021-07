Motorola Moto G 30 è in promozione su Amazon a soli €189,05. Grazie al ribasso del 18% il prezzo di listino viene diminuito da uno sconto di €43,89. Ulteriori €7,05, però, vengono rimossi direttamente al carrello per mezzo di una promozione esclusiva.

Le spedizioni sono veloci e cadute su tutto il territorio italiano.

Uno smartphone in linea con il suo prezzo: Motorola Moto G 30

Motorola Moto G 30 si configura come un dispositivo semplice e che si allinea con quel genere di utilizzatore che è in cerca di un telefonino adatto a tutti i giorni. La colorazione dark Pearl, inoltre, gli conferisce un aspetto più particolare.

La visione dei contenuti è resa agevolata da un display con ampiezza di 6,5 pollici. La risoluzione 720 x 1600 pixel assicura un ottimo feedback in grado di soddisfare più esigenze. Al suo interno è collocato un processore Qualcomm Snapdragon 662 che viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre ottimizzate e dinamiche. La memoria, Poi, può essere espansa fino a un massimo di 1 TB utilizzando una microSD.

Sulla scocca posteriore è presente un sistema quad camera con sensore principale da 64 megapixel. Le altre eccellenti consentono di scattare foto in modalità ultra grandangolare, di profondità e mai provision senza rinunciare anche alla visione notturna. Non è da sottovalutare la fotocamera frontale che, come quella posteriore, consente di scattare foto degne di nota.

Per quanto riguarda la batteria, invece, Motorola ne ha implementata all'interno di tale smartphone una da 5000 mAh che concede un'autonomia longeva. Abbinata a quest'ultima c'è la ricarica rapida TurboPower 20 che in appena 20 minuti di carica fornisce fino a 12 ore suppletive.

Motorola Moto G 30 è acquistabile su Amazon a soli €189,05. Ordinalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime attivo. Le spedizioni sono gratuite anche per i clienti standard che scelgono la consegna presso i punti di ritiro. In conclusione lo smartphone può essere acquistato sia in un'unica soluzione che attraverso i pagamenti a rate a tasso zero di Confidis.

