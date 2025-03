Motorola Moto Edge50 Pro: il suo prezzo scende al minimo storico

Se stai cercando un ottimo telefono, con tutte le potenzialità che offre la tecnologia, ma a un prezzo medio, devi sapere che il Motorola Moto Edge 50 Pro è ora in sconto su Amazon al suo minimo storico. Si tratta di uno smartphone dall’ottimo equilibrio tra qualità e prezzo. Questo dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, che garantisce prestazioni fluide. La RAM da 12 GB, supporta un utilizzo multitasking efficiente, mentre la memoria interna è di 512 GB. Senti un po’: ora lo trovi su Amazon al -46% a 378,60 euro, invece di 699 euro.

Motorola Moto Edge 50 Pro

Il display di questo Motorola Moto Edge 50 Pro è un P-OLED da 6,7 pollici con una risoluzione FullHD+ e un refresh rate di 144 Hz, offrendo una buona esperienza visiva con colori brillanti e diversi profili colore disponibili.

Le fotocamere sono una delle caratteristiche principali del dispositivo, con una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.4, una ultra-grandangolare da 13 MP e una tele da 10 MP con zoom ottico 3x e ibrido fino a 30x. La fotocamera frontale è anch’essa da 50 MP con apertura f/1.9. Il sistema di fotografia è supportato da tecnologie come il Quad Pixel e l’OIS, garantendo scatti di alta qualità.

Il Motorola Edge 50 Pro dispone di una batteria da 4500 mAh con ricarica TurboPower 125W, che consente di ricaricare il dispositivo rapidamente, e supporta anche la ricarica wireless da 50W e la ricarica inversa da 10W. Le dimensioni dello smartphone sono di 161.2 x 72.4 x 8.2 mm, con un peso di circa 186 grammi, rendendolo maneggevole anche con una sola mano.

In termini di connettività, il dispositivo supporta 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.4 o 5.3 a seconda delle versioni, NFC e GPS. Il sistema operativo è Android 14, personalizzato con l’interfaccia Hello UI di Motorola, che offre una buona esperienza utente con poche applicazioni preinstallate. In sconto a 378,60 euro è uno dei best buy del momento, non farti scappare l’occasione.