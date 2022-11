Motorola Moto Edge 30 Neo, mediogamma SUPER a prezzo MINI su Amazon

Il Black Friday parte a bomba con una offerta di Amazon che ha del sensazionale: il super medio gamma Motorola Moto Edge 30 Neo crolla di prezzo a un nuovo record. Infatti, complice di uno sconto del 23% che ti fa risparmiare 100€, il device del colosso hi-tech è in vendita ad appena 329€ con tanto di consegne rapide e gratuite.

Nonostante il prezzo molto conveniente e a buon mercato, lo smartphone di Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è realizzato con materiali di qualità, è ergonomico e ha dalla sua tante caratteristiche per assicurarti una buona esperienza di utilizzo.

Prezzo molto conveniente su Amazon per il Motorola Moto Edge 30 Neo

Frontalmente trova posto un bel pannello OLED da 6.2 pollici ad altissima risoluzione e anche super fluido (frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una specifica non così comune in questa fascia di prezzo), mentre sotto il cofano un potente processore octa core di Qualcomm ti assicura estrema rapidità di Android e anche l’avvio istantaneo di tutte le app che vuoi.

Come da tradizione Motorola, anche il modello Moto Edge 30 Neo integra una batteria ad alte prestazioni con ricarica rapida e sul retro un modulo fotografico triplo gode della presenza di un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Non perdere questa valida occasione su Amazon per acquistare il buon medio gamma di Motorola, a maggior ragione se puoi anche sfruttare le spedizioni completamente gratuite e rapide con i servizi Prime.

