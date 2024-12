Motorola moto edge 30 Fusion è lo smartphone che non delude e costa poco

Oggi ho deciso di segnalarti uno smartphone che nonostante sia uscito qualche anno fa si presenta ancora con delle ottime caratteristiche e soprattutto a un prezzo davvero vantaggioso. Sto parlando del mitico Motorola moto edge 30 Fusion che ora su Amazon lo puoi avere a soli 269,99 euro, anziché 499 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma è quello che vedi sopra e dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 229 euro sul totale. Come ti dicevo e ancora uno smartphone dalle prestazioni eccellenti per chi non vuole spendere troppo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola moto edge 30 Fusion ora è un best buy

Non ci sono dubbi, se parliamo di rapporto qualità prezzo Motorola moto edge 30 Fusion detiene certamente uno dei migliori. Si presenta innanzitutto con un ottimo display OLED FHD+ da 6,5 pollici e con una frequenza di aggiornamento molto rapida da 144 Hz. Le immagini sono sempre perfette e dai colori brillanti. Pesa solo 168 g e ha uno spessore di appena 7,7 mm risultando quindi molto maneggevole.

Monta il processore Snapdragon 888+ supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 128 GB. Possiede poi un ottimo scomparto grafico con una fotocamera principale da 50 MP dotata di stabilizzazione ottica, ultra-grandangolare da 13 MP e fotocamera frontale da 32 MP. Inoltre ha una batteria da 4400 mAh con supera ricarica da 68 W che raggiunge il 100% in appena 30 minuti.

Insomma uno smartphone di tutto rispetto che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Dunque non fartelo scappare, vai adesso su Amazon e acquista il tuo Motorola moto edge 30 Fusion a soli 269,99 euro, anziché 499 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi.