Motorola Moto Edge 30, display STREPITOSO a prezzo folle (-32%)

Quest’oggi non puoi assolutamente farti scappare l’incredibile offerta di Amazon sull’ottimo Motorola Moto Edge 30, uno smartphone Android di fascia media che ha però dalla sua una chicca che hanno pochissimi smartphone al mondo.

Infatti, con uno sconto del 32%, il device di Motorola ti garantisce un’esperienza di utilizzo strepitosa grazie all’incredibile display OLED da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Motorola Moto Edge 30 precipita su Amazon con uno sconto del 32%

Se sei un minimo appassionato del mondo degli smartphone saprai bene che è quasi impossibile trovare un display del genere in un device di fascia media, a maggior ragione considerando che ti arriva a casa in 1 giorno ad appena 375€ grazie allo sconto del 32%.

Dotato di un bel design pulito e sobrio con cornici molto ben ottimizzate che danno modo al display di esprimersi in tutta la sua magnificenza, il device di Motorola dispone di tutte le caratteristiche più importanti per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top. Troviamo una fotocamera tripla sul retro con un sensore principale da 50 MP per foto e video sempre al top, un potente processore Qualcomm di ultima generazione con tanta RAM e spazio di archiviazione interna, una batteria da 4020 mAh con ricarica rapida e molto altro ancora.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello lo smartphone di Motorola con il 32% di sconto: si tratta di un prezzo che difficilmente puoi trovare negli altri store online che rende il device ancora più interessante, a maggior ragione considerando il suo incredibile display e il design di alto livello.

