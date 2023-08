Motorola Moto E32: solo 77€ per uno smartphone PAZZESCO

Oggi vi parleremo di uno smartphone di fascia bassa davvero incredibile; costa pochissimo ma presenta caratteristiche molto interessanti per il prezzo a cui viene venduto. Pensate che potrete portarvelo a casa con soli 77,00€, spese di spedizione incluse. Mica poco, se considerate che è un prodotto di Motorola. Si chiama Moto E32 ed è fantastico: ha una batteria da 5000 mAh che assicura anche due giorni di utilizzo intenso. Il merito è dell’ottimizzazione hardware-software e di fatto, è aggiornatissimo ad Android 13.

Motorola Moto E32: il miglior budget phone del momento

La versione in sconto è quella in colorazione Cosmic Black e ha perfino una fotocamera risoluta da 13 Megapixel con supporto all’intelligenza artificiale sulla back cover. Ci sono gli speaker stereo Dolby Atmos e a bordo troviamo un processore che fa girare fluide le principali app di social; Facebook, X/Twitter, Instagram, Pinterest, Messenger, ma non solo. Va benissimo per le mail, per le chiamate e i messaggi; ottimo anche per vedere video su YouTube grazie ad uno schermo generoso da 6,5 pollici HD+ che si vede bene anche sotto la luce del sole. Esteticamente ha un look che richiama quello delle ammiraglie next-gen ma costa incredibilmente poco: solo 77,00€. È sottile con i soli 8,49 mm di spessore e pesa solo 190 grammi; elegante e bello. Infine, sappiate che si potrà espandere la memoria con una schedina microSD.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, c’è la consegna celere e immediata e, volendo, potrete anche farvi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Altresì sappiate che avrete diritto a due anni di garanzia con l’assistenza clienti del sito, con tanto di supporto logistico sempre attivo per voi, dalle sei a mezzanotte, tutti i giorni, via chat o via telefono.

