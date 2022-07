Motorola Moto e32: iper batteria da 5000mAh e tripla cam (119€)

Motorola Moto e32 in offerta su Amazon è l’occasione del weekend per mettere le mani su un budget phone valido dalla punta ai piedi. Ad appena 119€ con lo sconto del 33%, infatti, il telefono di Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze senza mai farti scendere a compromessi.

Usalo senza problemi per telefonare, navigare in rete, chattare con i tuoi amici, giocare ai giochi del Play Store, guardare i video di TikTok e molto altro senza spendere una cifra eccessiva.

Motorola Moto e32 è in fortissimo sconto su Amazon: a questo prezzo è un affare d’oro

Dotato di un bel design giovanile, il Moto e32 monta un bel display Max Vision da 6.5 pollici ad alta risoluzione con una buona calibrazione dei colori; sotto il cofano il potente processore octa core avvia in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno e ti permette di utilizzare il telefono senza lag o impuntamenti.

Il punto di forza del telefono, oltre al prezzo economico, è la batteria da 5000 mAh: utilizzalo per tutto il giorno senza mai restare senza autonomia. Inoltre, sul retro è presente una fotocamera tripla con un sensore da 16 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ricchi di dettagli e sempre ad altissima risoluzione.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartphone di Motorola fintanto che puoi acquistarlo in offerta su Amazon con il 33% di sconto: a questo prezzo non solo saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze, ma ti permetterà di risparmiare una cifra considerevole senza scendere a compromessi.

