Motorola Moto E22: eccolo in tutto il suo splendore (FOTO)

In queste ore sono trapelati sul web i primi render relativi al nuovo Moto E22 di Motorola. Stiamo parlando di un budget phone davvero intrigante che dispone di una dual camera e di un notch a goccia.

Abbiamo appena conosciuto Edge 30 Ultra, Edge 30 Neo e Edge 30 Fusion. Sono flagship e midrange premium super performanti con caratteristiche al top. Adesso scopriamo quali saranno le specifiche del budget phone più economico dell’azienda.

Motorola Moto E22: le caratteristiche

Prima del debutto di questo terminale, vediamo che i render 3D sono trapelati sul web. Oramai sppiamo tutto e di più di questo gadget. Dall’immagine notiamo il design in tutto il suo splendore e il rumor ci è arrivato dal noto tipster Sudhanshu Ambhore tramite il portale indiano di 91mobiles. Possiamo notare la doppia fotocamera sulla back cover e il classico schermo (LCD di bassa fattura) con notch a goccia.

Essendo un modello della serie E, il mediogamma entry level sarà super economico. Non conosciamo tutti i dettagli di questo gioiellino ma è certo che avrà cornici sottili, un mento grosso e spesso e la parte posteriore sarà realizzata in plastica con un modulo rettangolare che ospiterà le due ottiche e il flash LED. Non si vede il fingerprint; sarà allocato sul frame laterale? Curiosamente, ci sarà un jack audio per le cuffie da 3,5 mm. In questa fascia di prezzo non è poi così raro. Per fortuna ci sarà anche il supporto al Dolby Atmos. Sotto la scocca troveremo una batteria da 5000 mAh che, grazie all’Helio G37 di MediaTek, assicurerà performance e prestazioni di alto livello. Lo schermo dovrebbe essere di tipo LCD IPS da 6,5″ con refresh rate a 90 Hz.

Il debutto è immintente ma se volete spendere poco c’è anche il Moto E32 che garantisce un buon hardware ad un costo di soli 127,10€ con spedizione gratuita da Amazon.

