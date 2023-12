Motorola moto e13 torna a 69,99€ con i Natalissimi Unieuro

Il Motorola moto e13 torna al prezzo più basso di sempre in occasione dei Natalissimi Unieuro, la nuova promozione online lanciata da unieuro.it e valida fino al prossimo 24 dicembre. Grazie al maxi sconto del 46%, è possibile acquistarlo a 69,99€ invece di 129,90€, con tanto di spedizione gratuita. Ecco il link all’offerta.

Moto e13 di Motorola è uno dei migliori smartphone base di gamma di questo 2023. I suoi principali punti di forza sono l’eccellente autonomia, il supporto all’audio Dolby Atmos e la presenza del sistema operativo Android 13 (in versione Go).

Motorola moto e13 in offerta a 69,99€ sul sito di Unieuro

Con il nuovo moto e13, la casa alata ha fatto di nuovo centro, riuscendo a proporre un dispositivo equilibrato con nessun punto debole reale in relazione a un prezzo di vendita ultra-concorrenziale. Oltre all’ottimo prezzo finale, il principale punto di forza del telefono è la batteria da 5.000 mAh, in grado di offrire un’autonomia fino a 36 ore.

Il modello in offerta si presenta con un display da 6,5 pollici in alta definizione, con refresh rate a 60 Hz. A muovere il tutto è il processore octa-core Unisoc T606, unito a 64 GB di memoria interna e 2 GB di RAM, con il sistema operativo aggiornato ad Android 13 in versione Go.

Completa la scheda tecnica il comparto multimediale costituito da una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una camera anteriore da 5 megapixel. Il sistema di fotocamere vanta l’integrazione con l’intelligenza artificiale, che permette di ottenere scatti sempre ottimi per la condivisione sui social media.

Motorola moto e13 è in offerta a soli 69,99 sul sito unieuro.it. Se lo desideri, puoi scegliere di completare l’acquisto in tre rate a interessi zero da 23,33€ al mese, grazie alla partnership tra Unieuro, Klarna e PayPal.

