Motorola Moto E13 su Amazon a soli 69€: è il REGALO PERFETTO per Natale

Se desideri fare un regalo di Natale eccezionale ad un parente o ad un amic*, oggi vogliamo consigliarti l’ottimo Motorola Moto E13 che grazie agli sconti folli di Amazon si può portare a casa ad un prezzo sensazionale: solo 69,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciarti sfuggire questa occasione: questo è un best buy senza compromessi alla cifra a cui viene proposto. Il modello in questione viene venduto e spedito da un rivenditore terzo all’interno della piattaforma di e-commerce americana ed ha 2 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile) ed è in colorazione “Cosmic Black”.

Motorola Moto E13 su Amazon: il Best Buy del giorno

Il Motorola Moto E13 dimostra che un budget limitato non significa dover rinunciare a prestazioni di qualità. Con un processore efficiente e ottimizzato, questo telefono è in grado di fornire prestazioni fluide per le attività quotidiane senza lag o intoppi. Si può navigare sul web con fluidità, si possono utilizzare tutte le app di social network e per la messaggistica online, ma non solo. Va bene anche per qualche videogame “mordi&fuggi”.

Non lasciarti ingannare dal prezzo conveniente; il device vanta un display brillante da 6,5″ con risoluzione HD+ e refresh rate da ben 60 Hz che offre un’esperienza visiva piacevole. Ha un design sottile ed elegante, pesa solo 190 grammi e adatta comodamente alla tua mano. C’è una singola fotocamera sulla back cover che è in grado di regalarti funzionalità eccellenti per immortalare i tuoi ricordi. È da 13 Megapixel ed è coadiuvata dall’intelligenza artificiale.

La batteria di lunga durata del Motorola Moto E13 è perfetta per chi è sempre in movimento. Con una singola carica, potrai utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia. D’altronde parliamo di una cella energetica da ben 5000 mAh. Sii veloce e approfitta adesso dell’offerta pazza su Amazon: lo potrai portare a casa con soli 69,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.