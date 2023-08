Motorola Moto E13: solo 99€ per lo smartphone più economico dell'azienda

Se siete alla ricerca di uno smartphone piccolo ma potente, compatto, economico e con una serie di ottime features, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Si chiama Motorola Moto E13 e grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 99,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un gadget dal prezzo irrisorio, praticamente minuto. Noi vi consigliamo di prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Non lasciatevi sfuggire quest’offerta, siate veloci. Le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo, come sempre, e la consegna sarà celere, oltre che immediata.

Motorola Moto E13 su Amazon a 99,99€: Best Buy assurdo

Il piccolo ma meraviglioso Motorola Moto E13 è un prodotto delizioso: ha una batteria capiente e generosa da ben 5000 mAh che assicura due giorni di utilizzo intenso. La ricarica non è veloce ma di contro il dispositivo ha un’ottima autonomia. Sulla scocca troviamo le casse Dolby Atmos Stereo che garantiscono un sound eccellente. C’è una singola camera da 13 Megapixel e sotto il telaio troviamo un processore dalle alte prestazioni. Ci sono 2 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interni. Non manca un display da 6,5″ HD+ con cornici sottili e selfiecam incastonata in un notch. Ha il supporto al Dual SIM e c’è Android 13. La versione che vi consigliamo è quella Creamy White.

Il Motorola Moto E13 viene venduto e spedito da Amazon; la consegna è celere, c’è la possibilità di dilazionare l’importo in cinque rate a tasso zero con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto e si può godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 99,99€ è un super best buy, non lasciatevelo sfuggire.

