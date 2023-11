Motorola Moto E13: prezzo RIDICOLO su Amazon, tuo con soli 70€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia bassa super economico, perfetto per chi non vuole spendere troppo per un device del genere ma ha comunque necessità di avere un telefono dotato di modulo fotografico, di supporto ai social, con possibilità di utilizzare WhatsApp, Telegram, Gmail e non solo. Si chiama Motorola Moto E13 e costa solo 70,00€ su Amazon: capite bene che il prezzo è irrisorio per quel che offre e dispone di features veramente interessanti. Si parla di una batteria capiente e generosa, di un processore che va benissimo in ogni situazione e in ogni contesto, con un design minimal e pulito e con un comparto fotografico con AI al seguito. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Motorola Moto E13: ecco perché dovete comprarlo

Grazie agli sconti folli di Amazon questo gioiello costa pochissimo: solo 70,00€ che, capite bene, è una cifra irrisoria per quel che offre e per quel che vale. Dispone della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e si può anche scegliere il ritiro presso un punto Amazon Hub o Amazon Locker. Non dimenticate che avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito.

Questo dispositivo vanta specifiche tecniche assurde, ha una batteria da 5000 mAh che assicura due giorni di utilizzo intenso e c’è una singola fotocamera con AI da ben 13 Megapixel che garantisce scatti assurdi in ogni contesto. Ottimo pure il display LCD da 6,5″ con risoluzione HD perfetto per vedere i contenuti on demand al meglio. Cosa aspettate? È un telefono Basic ma va benissimo per le mail, per le app di chat, per le telefonate e anche per un po’ di gaming in giro. A soli 70,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.