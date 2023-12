Motorola Moto E13: oggi costa solo 69€ e arriva prima di Natale

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone economico e non vuoi spendere troppo, oggi ti consigliamo Motorola Moto E13, un device che si presenta come una scelta interessante se vuoi un dispositivo affidabile senza dover spendere una fortuna. Con un prezzo di soli 69,00€ su Amazon, inclusa l’IVA e le spese di spedizione, è perfetto da regalare a Natale a un parente o ad un amic* che desidera solo un gadget smart con cui navigare online e chattare con le varie app di messaggistica.

Motorola Moto E13 su Amazon: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: il Motorola Moto E13 presenta un design moderno e sobrio, con una costruzione solida che trasmette affidabilità. Nonostante il suo prezzo conveniente, donerà comunque una sensazione premium nelle tue mani grazie ai materiali di qualità impiegati nella sua realizzazione. È comodo e compatto da tenere e utilizzare, e si adatta perfettamente alle esigenze di tutti coloro che cercano un dispositivo pratico e funzionale.

Dispone di un display di buona qualità considerando la fascia di prezzo, con una risoluzione HD+ consente una visione chiara dei contenuti. La dimensione dello schermo è ottimale per la fruizione di video (d’altronde parliamo di un 6,5″), perfetto per la navigazione web e l’utilizzo quotidiano, garantendoti così una buona esperienza visiva. C’è anche il refresh rate da 90 Hz: una chicca per un device di questo genere.

È in grado di offrire prestazioni sorprendentemente fluide grazie al suo processore efficiente e alla gestione intelligente delle risorse di sistema. C’è poi Android 13, una skin pulita e il supporto al Dual SIM. Non di meno, la batteria è capiente (ben 5000 mAh) e assicura un’autonomia degna di nota.

La fotocamera principale cattura immagini decenti in condizioni di buona illuminazione, mentre la selfiecam è più che sufficiente per selfie e videochiamate. Con un prezzo così accessibile su Amazon, inclusa l’IVA e le spese di spedizione, questo Motorola Moto E13 è il telefono perfetto da comprare per regalarlo a Natale. Viene venduto e spedito a 69,00€ da un negozio terzo ma godrai dei soliti vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano.

