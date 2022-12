Motorola Moto E13: il super budget-phone è stato avvistato online (FOTO)

In queste ore sono emersi i render del nuovo budget phone di Motorola, il Moto E13. Il dispositivo sarà un prodotto super economico di fascia bassa pensato per il mercato internazionale.

Motorola Moto E13: le caratteristiche svelate

Come molti di voi sapranno, la serie Moto E è alquanto popolare in tutto il mondo; parliamo di una gamma di dispositivi economici pensati per i mercati internazionali. Il nuovo modello della serie si chiamerà “Moto E13” e oggi scopriamo che è stato individuato dal sito di MySmartPrice sul portale di benchmarking Geekbench; non di meno, sono emersi anche i primi render 3D del telefono. Questo presenterà una main camera decente, un display carino e una batteria dall’autonomia esagerata. Grazie ai render possiamo farci un’idea di quale sarà il suo design.

In primo luogo vediamo un modulo fotografico rettangolare con un sensore un flash LED disposti in anelli circolari. Non di meno, troviamo il logo del marchio sulla back cover che probabilmente fungerà anche da fingerprint. Il retro sarà in plastica e sul frame laterale destro troveremo i pulsanti per il bilanciere del volume e per l’accensione e lo spegnimento. A sinistra invece, vi sarà il vano SIM. In basso infine, porta USB Type-C, griglia per lo speaker e microfono al seguito.

Lo smartphone sarà un device entry level con schermo LCD IPS con risoluzione HD+ con notch a goccia per la selfiecam. Le cornici saranno spesse e il mento sarà leggermente pronunciato. Purtroppo non ci sarà il jack audio per le cuffie. Sotto la scocca infine, troveremo il processore Unisco T606 di ARM con otto core operanti a 1,61 GHz, il tutto coadiuvato da 2 GB di RAM.

