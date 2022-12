Motorola Moto E13 avvistato online: nuovo budget-phone in arrivo

In queste ore il nuovo budget phone di Motorola, il Moto E13, è appena stato avvistato online sul portale di benchmarking Geekbench. Conosciamo adesso il processore di cui disporrà, la memoria RAM e non solo. Andiamo con ordine.

Pochi giorni or sono, Moto G13 ha ottenuto la certificazione da parte di due enti: la NBTC e il portale indiano BIS. Adesso, scopriamo che un nuovo smartphone della famiglia Moto E è apparso sulla piattaforma di Geekbench5. Si chiamerà Moto E13 e dal database scopriamo quali saranno le specifiche chiave dello smartphone in questione.

Motorola Moto E13: le presunte caratteristiche

Stando a quanto rivelato da Geekbench, il nuovo budget phone dovrebbe presentare un processore Unisco T606 di ARM. Questo chip comprende otto core aventi frequenza di Clock di 1,61 Ghz e includerà poi 2 GB di RAM. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 13 con skin MyUX pronta all’uso. Sarà un telefono con Android Go, anche perché la memoria virtuale è inferiore a 4 GB. Dai test scopriamo che ha ottenuto 318 punti nel single-core e 995 punti nel multi-core. Gli altri dettagli sono ancora avvolti nel mistero.

Per chi non lo sapesse, i device della gamma “Moto E” sono prodotti economici pensati per la fascia bassa del mercato. Da quanto vediamo da Geekbench, il Moto E13 sarà uno smartphone entry level; ci aspettiamo maggiori dettagli nelle prossime settimane.

Unitamente a ciò, sappiamo che l’OEM americano di proprietà di Lenovo lancerà il Moto X40 in Cina il 15 dicembre. Sarà uno smartphone con schermo curvo con foro per la selfiecam, batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 125W, certificazione IP68, Lock Horizon (una sorta di Action Mode) per la fotocamera e non solo. Il display dovrebbe essere un’unità AMOLED da 6,67″ con risoluzione FullHD+, refresh rate di 144 Hz e supporto all’HDR10+. Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM LPDDR5 e memorie UFS 3.2 fino a 512 GB.

