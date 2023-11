Motorola Moto E13: bastano 71€ per portarselo a casa, correte

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente clamorosa: il meraviglioso budget phone Motorola Moto E13, un prodotto vendutissimo di fascia media che offre prestazioni top in un form factor piccolo e compatto, costa solo 71,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il dispositivo è un best buy senza paragoni perché ha un prezzo irrisorio. Il nostro consiglio è quello di prenderlo immediatamente perché può sempre servire come device “muletto” o perché no, è un regalo perfetto per parenti e amici poco avvezzi alla tecnologia.

Viene venduto e spedito da un negozio terzo ma gode di tantissimi vantaggi esclusivi; uno fra tutti infatti, è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Se lo ordinate oggi sarà a casa vostra entro lunedì 6 novembre 2023. Non di meno, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e potrete anche usufruire del reso entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamento.

Motorola Moto E13: il budget phone da comprare oggi

Intanto vi segnaliamo che la batteria è da 5000 mAh e assicura prestazioni e performance degne di nota; l’autonomia è di due giorni con una singola carica. In poche parole non dovrete temere nulla e potrete utilizzare il gadget per ore ed ore senza problemi. Ha un design sottile ed elegante ed è anche leggerissimo. Pesa 190 grammi ed ha uno spessore di 8,49 mm.

Lo schermo è da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e supporta l’audio Dolby Atmos con speaker stereo. Le fotografie sono al top grazie ad una fotocamera da 13 Megapixel che supporta l’intelligenza artificiale. Troviamo un processore potente quad-core e 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibili mediante microSD. Dulcis in fundo, con la RAM da 2 GB avrete un multitasking degno di nota. Con un prezzo di soli 71,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo fantastico Motorola Moto E13 su Amazon; correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.