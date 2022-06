Motorola lancerà presto il Moto G GO, un telefono SUPER economico

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Motorola intenda lanciare sul mercato internazionale un telefono super-ultra economico; oggi le specifiche tecniche e i render 2D del nuovo Moto G GO sono trapelati sul web. Ma cosa sappiamo di questo gadget?

L’OEM americano di proprietà di Lenovo si sta preparando per lanciare una serie di device di fascia bassa in moltissimi paesi; questo in questione però, sembra essere uno dei più economici mai realizzati finora.

Motorola Moto G GO: tutto quello che c’è da sapere

A riportare queste notizie ci ha pensato l’insider Sudhanshu Ambhore, che ha condiviso su Twitter una serie di informazioni relative ad un nuovo device di casa Motorola avente il moniker “Moto G GO”. Fra le altre cose, il tipster ha anche mostrato quale potrebbe essere il design definitivo dell’articolo entry level ed alcune delle sue principali caratteristiche. Senza perdere troppo tempo, vediamo un po’ com’è fatto questo smartphone.

Motorola moto g GO pic.twitter.com/5nfWylMfuP — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) June 4, 2022

Osservando l’immagine non possiamo non notare la back cover che presenta un modulo fotografico verticale con due sensori e il flash LED; c’è anche un fingerprint dentro il Motowing come si aveva sui telefoni di Motorola di qualche anno fa.

Sul versante laterale vediamo il bilanciere del volume e il pulsante per l’accensione e lo spegnimento dello stesso. Sul vano sinistro invece, c’è il carrellino della SIM, una griglia per lo speaker e una USB Type C; il jack audio da 3,5 mm si trova sulla parte superiore.

C’è una doppia fotocamera sul posteriore composta da un’ottica da 13 Mpx coadiuvata da 2 Mega. No, non è un cameraphone ma un telefono entry level quindi non aspettatevi foto pazzesche. Anteriormente invece, la camera dovrebbe essere da 5 Mpx. Non mancherebbe lo slot per la microSD per l’espansione della memoria. Processore di casa UNISOC, 2 GB di RAM, Android Go al seguito. Vi invitiamo a prendere il tutto con”un pizzico di sale”. Se cercate uno smartphone low-cost di Motorola, vi consigliamo il Moto E32 a 141,90€ al posto di 179,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.