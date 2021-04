Secondo quanto si apprende, Motorola lancerà due nuovi telefoni appartenenti alla serie Moto G con le migliori specifiche del segmento di fascia media in India.

Motorola: due nuovi Moto G per il mercato indiano

Un informatore ha rivelato notizie interessanti sui prossimi lanci di dispositivi Motorola in India. Secondo quanto riferito, la società sta pianificando il lancio di due nuove serie di device facenti parte della line-up Moto G.

Secondo un recente tweet del noto tipster Mukul Sharma (@stufflistings), il noto marchio di telefonia presenterà presto due nuovi smartphone che faranno parte della serie Moto G. Per chi non lo sapesse, questa è il segmento di fascia media della società che è storicamente popolare nel subcontinente indiano.

In particolare, il tweet sottolinea anche specificamente che l’azienda commercializzerà questi terminali con le “migliori specifiche fino ad oggi negli smartphone del segmento medio in India“.

[Exclusive] I can now confirm that Motorola is soon going to launch 2 new Moto G series phones loaded with some of the best specifications seen till date in the mid-segment smartphones in India. Will be sharing more details soon.

Feel free to retweet.#NextMotoG — Mukul Sharma (@stufflistings) April 9, 2021

Sfortunatamente, al momento non si sa cosa includano queste “migliori” funzionalità. Inoltre, Motorola ha perso molto terreno in India a causa dell’arrivo dei giganti della tecnologia cinese come Xiaomi, soprattutto nel settore della fascia media. Quindi, ad oggi, la mossa della società si presenta come intelligente e ben studiata. Ad ogni modo, questo è solo un rapporto non confermato, quindi vi consigliamo di prenderlo” con un pizzico di sale”, per ora.

A parte il fatto che i due nuovi device fanno parte della serie G, il leakster si è astenuto dal menzionare i modelli esatti che saranno presto lanciati. Inoltre, non abbiamo modo di saperlo con certezza al momento, ma potrebbero far parte della nuova gamma di dispositivi della serie G che l’azienda ha lanciato in Europa. Fra questi troviamo il Moto G60 (che potrebbe essere lanciato come un G40 Fusion rinominato) e il Moto G100. Tuttavia, ciò implicherebbe anche un prezzo superiore a qualsiasi altro dispositivo della serie G lanciato finora in India.

