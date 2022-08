Motorola: i nuovi top di gamma Edge arriveranno a settembre

Secondo quanto si apprende, sembra che Motorola svelerà i nuovi smartphone top di gamma della famiglia Edge nel corso del mese di settembre. Osservando l’ultimo post pubblicato su Twitter dall’azienda, notiamo infatti che si prevede un evento di lancio di nuovi prodotti per l’8 settembre.

Come tutti saprete, la line-up Edge dell’OEM americano di proprietà di Lenovo è alquanto popolare fra i diversi consumatori online di tutto il mondo. In questi mesi poi, la compagnia sta vivendo una rinascita commerciale visto che sta presentando tantissimi device di fascia alta, media e premium. Ha anche annunciato il Razr (2022), il pieghevole di punta con Snapdragon 8+ Gen 1. Fra le altre cose però, ha anche svelato pochi giorni fa, il Moto X30 Pro e l’S30 Pro. Sono due terminali che approderanno nel mercato internazionale con il nome di Edge 30 Ultra e Edge 30 Fusion. In America invece, ha presentato l’esclusivo Edge (2022) con l’inedito SoC Dimensity 1050 di MediaTek.

Motorola: cosa sappiamo dei top di gamma in arrivo

Come ribadito in calce, Motorola ha pubblicato un post su Twitter in cui annuncia l’arrivo dei flagship nel mercato internazionale. Lo slogan reca scritto: “Trovati più vicino al bordo… 8 settembre“. Questo vuol dire, in poche parole, che i device del marchio arriveranno sicuramente in quella data. Tuttavia, la società non ha confermato con esattezza i nomi dei suddetti smartphone prossimi al debutto.

Moto X30 Pro arriverà come Edge 30 Ultra, S30 Pro invece, come Edge 30 Fusion.

