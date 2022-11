Motorola: i migliori smartphone IN OFFERTA su Amazon per il BLACK FRIDAY

Oggi vogliamo parlarvi di una serie di offerte speciali dedicate ai device più interessanti di Motorola. Il colosso americano di proprietà di Lenovo sta realizzando telefoni eccezionali da diverso tempo e ora, molti di questi, si trovano in super sconto su Amazon in occasione del Black Friday.

Da oggi al 28 novembre avrete l’occasione di fare vostro uno dei prodotti più ambiti nel panorama tech. Sono tutte ammiraglie o gadget di fascia media, medio-alta, premium ma hanno un rapporto qualità-prezzo semplicemente unico. Vediamo insieme quali sono le offerte.

Motorola: le migliori offerte su Amazon

Partiamo dalla super ammiraglia, il flagship con fotocamera principale da 200 Megapixel, pensato per i content creator e per gli amanti dell’immagine da mobile. Stiamo parlando del Motorola Edge 30 Ultra, un gadget che dalla sua ha anche un processore super performante (lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm) abbinato a RAM capienti e memorie interne da 256 GB. C’è una batteria incredibile 4600 mAh con ricarica rapida da 125W e la selfiecam è da 60 Mpx. Si trova a soli 789,90€ nella colorazione Interstellar Black al posto di 999,90.

Il Motorola Edge 30 Fusion è uno dei midrange più belli che vi siano in circolazione. Il design bilanciato, sottile ed accattivante si fonde con pannello dai bordi curvi e dal frame alluminio. Su Amazon lo trovate in sconto a soli 499,90€.

Edge 30 Neo è il primo midrange premium che nasce dalla collaborazione fra Motorola e Pantone. Arriva in tanti colori stupendi: Very Peri, Ice Palace e Black Onyx a soli 329,90€.

In ultima analisi dobbiamo parlarvi di un midrange della famiglia Moto G. Si chiama Moto G71 ed è dotato di un modem 5G, di un processore Qualcomm Snapdragon 695 super collaudato, uno schermo OLED con risoluzione FullHD+, tre fotocamere con sensore principale da 50 megapixel e non solo. È disponibile in Iron Black a 249,90€.

Quale sarà la vostra scelta? Fateci sapere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.