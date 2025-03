Motorola G85 5G: il BETSELLER di oggi per chi vuole spendere poco senza rinunce

Non vuoi assolutamente spendere cifre esorbitanti per acquistare uno smartphone sapendo che in due o tre anni probabilmente ne dovrai prendere uno nuovo? E allora dai un’occhiata a questa promozione pazzesca. Se fai alla svelta e vai su eBay puoi mettere nel tuo carrello il mitico Motorola G85 5G a soli 196,99 euro, invece che 349,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR25 al momento del pagamento.

Non è assolutamente uno scherzo. Il prezzo di listino anche se non viene segnalato su eBay lo puoi tranquillamente vedere sul sito ufficiale di Motorola ed è poi quello che ti ho descritto sopra. Dunque su quel prezzo avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 153 euro. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi pagare in comode rate da 69 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola G85 5G a un prezzo da svenimento

Inutile girarci intorno, è chiaramente il prezzo che oggi rende Motorola G85 5G uno dei migliori acquisti nella categoria smartphone. Tra l’altro si tratta di un medio gamma dalle ottime prestazioni. Si presenta con un bellissimo display pOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità da 1600 Nits.

Come processore troviamo il potente Snapdragon 6s Gen 3 che viene supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM e da una memoria interna da 256 GB. Mentre come sistema operativo c’è Android 14. Ottima anche la fotocamera da 50 MP con sensore Sony LYTIA 600 per scatti straordinari in qualsiasi condizione di luce e fotocamera frontale da 32 MP per selfie perfetti. E poi troviamo una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30 W.

Insomma uno dei migliori smartphone medio gamma, probabilmente a questa cifra il migliore. Quindi non perdere l’occasione, vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Motorola G85 5G a soli 196,99 euro, invece che 349,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR25 al momento del pagamento. Concludi adesso l’ordine e lo potrai ricevere comodamente a casa tua in pochi giorni con spedizione gratis.