Motorola g85 5G con 8GB di RAM e memoria interna da 256GB tuo a 189€

Sei alla ricerca di uno smartphone economico che però riesca a garantire buone prestazioni? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione di Amazon. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello il mitico Motorola g85 5G a soli 189 euro, invece che 329 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. In questo momento siamo di fronte uno sconto pazzesco del 43% che abbatte il prezzo ti permette di risparmiare la bellezza di 140 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione da farsi scappare e siamo certi che durerà poco. Tra l’altro se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofodis al checkout.

Motorola g85 5G è il migliore entry level in questo momento

Se stai cercando uno smartphone veramente super economico che però non deluda allora devi buttarti su Motorola g85 5G. in questo momento è sicuramente la migliore soluzione per qualità prezzo. Nonostante il costo molto basso si presenta con un bellissimo display curvo pOLED da 6,67 pollici con una risoluzione FHD+. Possiede la tecnologia 5G e una super batteria da 5000 mAh con una ricarica rapida da 33 W.

Monte potente processore Snapdragon 6s Gen 3 supportato in questa versione da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 14. Gode di una memoria interna da 256 GB ed è anche dual Sim. Inoltre ha una straordinaria doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP dotato di stabilizzatore ottico per foto spettacolari in qualsiasi ora del giorno.

Si potrebbe parlare di tante altre caratteristiche di questo eccezionale smartphone che oggi potrai pagare molto meno ma se vuoi avvalerti dell’offerta devi essere rapido. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Motorola g85 5G a soli 189 euro, invece che 329 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.