Motorola G85 5G (12/256GB) a meno di 200€ è un vero affare (eBay)

Hai deciso di acquistare uno smartphone di fascia bassa per non spendere troppo ma dato che non vorresti fregature stai valutando quale sia il migliore? Allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Motorola G85 5G a soli 198,54 euro, invece che 219,90 euro, applicando il codice promozionale TECHWEEK25 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avere un ulteriore risparmio su un prezzo già molto basso. Ti potrai portare a casa uno smartphone con ottime caratteristiche che non delude affatto. Inoltre se preferisci potrai pagare in tre comode rate da 69,66 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola G85 5G è uno dei migliori entry level

Sicuramente Motorola G85 5G vanta un rapporto qualità prezzo difficilmente battibile. E nonostante il suo basso costo troviamo delle caratteristiche davvero interessanti per prestazioni ottime. Infatti mentre il potente processore Snapdragon 6s Gen 3 supportato in questa versione da 12 GB di RAM che spingono notevolmente sull’acceleratore. Inoltre potrai avvalerti della tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet e di due slot per schede Sim.

Come memoria interna avrai la bellezza di 256 GB che non si esauriscono facilmente e potrai anche aumentarla fino a 1 TB con una scheda microSD. Ottima anche la doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP per scatti straordinari e la fotocamera frontale per selfie da 32 MP. Ha un peso di appena 173 g, uno spessore di soli 7,59 mm e un generoso display pOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La batteria da 5000 mAh ti permette di usarlo per tutto il giorno prima che si scarichi completamente.

Una grandissima promozione dunque da non perdere per nessun motivo al mondo. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo Motorola G85 5G a soli 198,54 euro, invece che 219,90 euro, applicando il codice promozionale TECHWEEK25 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.