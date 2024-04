Motorola G64 5G: ecco il nuovo midrange con una batteria ESAGERATA

In questi giorni Motorola ha svelato moltissimi nuovi smartphone di punta, ma non solo. Oltre ai device della gamma Edge 50 la compagnia americana di proprietà di Lenovo ha anche annunciato il Moto G64 5G, un gadget pazzesco, dotato di un processore MediaTek Dimensity 7025 coadiuvato da una batteria da 6000 mAh.

Il terminale è l’erede del vendutissimo Moto G54 5G arrivato un anno fa nel mercato internazionale. Questo device di ultima generazione presenta un chipset inedito realizzato da casa MediaTek. Parliamo del SoC Dimensity 7025 che è una versione overcloccata del Dimensity 7020. Si posizione in una fascia medio-bassa del mercato e ha caratteristiche degne di nota: scopriamolo insieme.

Motorola Moto G64 5G: le caratteristiche

Il Motorola Moto G64 5G è appena stato annunciato in India ma ci aspettiamo che arrivi in Europa nei prossimi giorni. Come detto, presenta un processore di fascia media di MediaTek innovativo, potente il giusto. Ha uno schermo LCD IPS da ben 6,5 pollici con refresh rate di 120 Hz e frequenza di campionamento tattile di 2240 Hz. Il tutto è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass, mentre il terminale vanta la protezione IP52. Pesa 192 grammi e ha uno spessore di 8,89 mm. Il SoC interno è coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM, presenta una batteria da 6000 mAh e lo storage interno (ulteriormente espandibile mediante microSD) arriva fino a 256 GB. C’è anche il supporto per la ricarica rapida da 33W.

Posteriormente abbiamo un sistema fotografico con due ottiche; quella principale è una main camera da 50 Megapixel con OIS, mentre la secondaria è da 8 megapixel e funge anche da macro. Anteriormente troviamo una selfiecam da 16 megapixel. C’è una skin MyUX basata su Android 14 e l’azienda promette l’aggiornamento gratuito alla nuova iterazione Android 15 e ben tre anni di patch di sicurezza. C’è poi il modem 5G, il GPS, la porta USB Type-C, il Dual-SIM, il modem Wi-Fi 6, il jack audio da 3,5 mm e non mancano due speaker stereo Dolby Atmos. Viene proposto in tre colorazioni: Ice Lilac, Pearl Blue e Mint Green. Il prezzo europeo è ancora da scoprire.

