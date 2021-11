Motorola G200 sarà un cameraphone incredibile

Motorola stuzzica la fantasia dei fan con l'arrivo del suo nuovo smartphone Moto G200; l'azienda suggerisce che fornirà “un'esperienza fotografica incredibile“.

Motorola G200: cosa sappiamo di questo nuovo flagship?

L'OEM di Lenovo, che ha stabilito la sua presenza nel segmento della fascia medio-basssa, sta ora cercando di affrontare altri produttori di telefonia nella categoria premium. Motorola sta cercando di lanciare un dispositivo premium molto presto e ora è stato confermato dall'azienda.

Il marchio di proprietà di Lenovo si è rivolto ai social media per rivelare che presto lancerà un nuovo terminale di punta alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888+ che si concentrerà sull'offrire “un'esperienza fotografica incredibile“. La società ha condiviso questi dettagli attraverso un teaser su piattaforme di social media in Serbia, Romania, Paesi Bassi e pochi altri. Tuttavia, l'OEM di proprietà di Lenovo non ha rivelato il nome del dispositivo o quando verrà lanciato esattamente.

Viste le precedenti indiscrezioni, è probabile che lo smartphone in questione sia il Moto G200. Un'altra possibilità è che si tratti dell'Edge 30 Ultra aka Moto Edge X. Tuttavia, poiché questo dovrebbe essere alimentato dal prossimo SoC di punta Snapdragon, è molto probabile che il dispositivo di cui si parla sia il Moto G200.

Il G200 dovrebbe essere dotato di un display che offre una risoluzione dello schermo Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Comprenderà il SoC Snapdragon 888+ e 8 GB di RAM, con il sistema operativo Android 11. Il telefono dovrebbe essere lanciato in Cina con un moniker diverso: il moniker Motorola Edge S30.

Nel reparto fotografico, il gadget avrà una fotocamera principale Samsung S5KHM2 da 108 megapixel, una camera ultrawide HI-1336 da 13 megapixel che funge anche da macro e un sensore di profondità OmniVision da 2 megapixel. Sul lato anteriore, ci sarà una snapper selfie OmniVision OV16A1Q da 16 megapixel.

I render dello smartphone sono trapelati di recente e hanno rivelato il suo design. Avrà un foro sulla parte superiore dello schermo per la selfiecam. Sul retro, il dispositivo vanterà un modulo fotocamera posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Sul lato destro del dispositivo, ci saranno i tasti a bilanciere del volume e un tasto di accensione.