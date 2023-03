Motorola G Stylus (2023): questo sarà il miglior mediogamma dell'azienda

Il nuovo mediogamma di Motorola, il Moto G Stylus (2023), è appena stato avvistato online. Sono trapelate le prime immagini promozionali del dispositivo che rivelano quella che sarà l’estetica del prodotto e le sue caratteristiche tecniche.

Motorola Moto G Stylus (2023): le presunte specifiche tecniche

Sappiamo che il brand di proprietà d Lenovo offre ai suoi consumatori una moltitudine di prodotti interessanti; praticamente abbiamo un device per tutti. Con la serie G Stylus però, l’azienda offre ai suoi utenti un’alternativa low-cost al famigerato Galaxy S23 Ultra di Samsung. Al momento questo midrange arriverà solo in America, ma presto potrebbe giungere anche da noi (lo speriamo tanto). Facciamo il punto di tutte le indiscrezioni uscite su questo gioiellino.

Le immagini promozionali del dispositivo sono state condivise dal portale di The Tech Outlook; nelle foto vediamo il device con un design alquanto standard per la compagnia, con una back cover pulita contenente il logo del marchio e il modulo fotografico quadrato con due sensori all’interno e un flash LED. Leggiamo anche che la main camera sarà un’ottica da 50 megapixel. Dulcis in fundo, anteriormente avremo un pannello piatto con cornici sottili e una selfiecam posta in un foro di piccole dimensioni.

Il guscio esterno si presenterà in plastica, a quanto pare, e lo stilo sarà allocato nel frame inferiore, accanto allo speaker e alla porta Type-C. Ci sarà perfino il jack audi0 da 3,5 mm, per la gioia degli appassionati di cuffie cablate.

Il display di questo Motorola Moto G Stylus (2023) sarà un pannello da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. All’interno troveremo 64 GB di memoria, ulteriormente espandibili con microSD. A tenere le luci accese invece, ci penserò una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 10W.

Il processore di bordo invece, sarà l’ottimo MediaTek Helio G88; sconosciuta al momento la RAM. Intanto, se desiderate un mediogamma premium di Motorola, magari in super offerta, vi consigliamo l’ottimo Moto G82 su Amazon al prezzo speciale di soli 349,90€.

