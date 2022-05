Motorola Frontier: svelata la data di debutto?

Sembra che il prossimo evento di Motorola sia previsto per il 10 maggio; all’interno di questo show potremmo conoscere, probabilmente, il famigerato Frontier, il super top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm.

L’OEM americano di proprietà di Lenovo ha appena pubblicato in rete un poster che fa riferimento ad un nuovo evento ma senza far riferimento ad un device in particoalre. Sappiamo che il Moto G82 5G è prossimo al debutto, vista la sua recente apparizione presso il TENAA, ma pare anche che la compagnia sia pronta a svelare la super ammiraglia di cui sentiamo parlare da gennaio scorso.

Motorola Edge 30 Ultra è prossimo al lancio?

La compagnia ha appena dichiarato che terrà un nuovo digital event il prossimo 10 maggio in Cina. Dal poster non notiamo niente di strano ma in molti stanno ipotizzando il debutto dell’Edge 30 Ultra.

Di fatto, a corroborare queste indiscrezioni ci pensa il poster con lo slogan: “qualcosa di grande, qualcosa di nuovo” in arrivo il 10 maggio.

Cosa sappiamo di Motorola Frontier? Dovrebbe essere un super cameraphone con sensore principale da 200 Megapixel e processore Snapdragon 8 Gen 1 + di Qualcomm realizzato da TSMC. Potrebbe avere uno schermo pOLED FullHD+ da 144 Hz da 6,73″. Il tutto verrà coadiuvato da 12 GB di RAM e da memorie UFS 3.1 da 512 GB.

Sul Moto G82 invece, vi diciamo che sarà un midrange con schermo AMOLED da 120 Hz, FullHD+ da 6,55″, tre sensori (50+8+2) e con snapper selfie da 16 megapixel. Sotto la scocca poi, troveremo uno Snapdragon 695 di Qualcomm con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. La batteria sarà da 4.700 mAh con fast charge da 33W.