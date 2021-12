Motorola Edge X30: una BESTIA, prestazioni devastanti

Motorola Edge X30 con Snapdragon 8 Gen 1 ottiene oltre 1 milione di punteggi su AnTuTu, offre fino al 60% di prestazioni GPU in più rispetto ai telefoni con Snapdragon 888.

Motorola Edge X30: prestazioni record su AnTuTu

L'Edge X30 è stato lanciato ieri in Cina, ed è diventato il primo smartphone alimentato dall'ultimo e più grande Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Il SoC basato su 4 nm è stato oggetto di discussione per un po' di tempo, con molti esperti che discutevano della quantità di aumento delle prestazioni che ci si poteva aspettare dal nuovo chip. Oggi abbiamo la risposta a tutti i quesiti.

Motorola ha annunciato ufficialmente vari punteggi di riferimento dell'ultimo Moto Edge X30 all'evento di lancio. Lo smartphone diventa il primo a superare un milione di punti (1.061.361) su AnTuTu, una nota piattaforma di benchmarking per smartphone. Una volta caricato nel database di AnTuTu, Moto Edge X30 spodesterà il Black Shark 4S Pro, che attualmente si trova in cima con 875.382.

Rispetto allo Snapdragon 888, lo Snapdragon 8 Gen 1 guadagna circa il 21% di prestazioni complessive. Questo considerevole aumento delle prestazioni può essere attribuito a un paio di fattori: l'SD 8 Gen 1 è il primo SoC basato sul processo a 4 nm di Samsung mentre adotta l'architettura ARM v9.

La CPU a bordo è un'unità octa-core con architettura “1+3+8”, con clock Cortex-X2 a 3 Ghz, tre core Cortex-A710 a 2,5 Ghz e 4 core Cortex-A510 con una frequenza di 1,8 Ghz.

Per quanto riguarda la GPU, l'OEM cinese ha affermato che lo Snapdragon 8 Gen 1 può raggiungere i 267 fps in GFX Manhattan 3.0, che è circa il 60% superiore ai 169 fps di Snapdragon 888. Ciò è possibile grazie alla nuova GPU Adreno 730, che è circa il 30% più potente pur essendo il 25% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente (via).

Dopo il suo lancio ufficiale, si prevede che il Motorola Edge X30 raggiungerà il mercato globale con il moniker di Motorola Edge 30 Ultra.