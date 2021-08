Il nome del futuro dispositivo premium di casa Motorola è appena trapelato a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale. Si chiamerà “Edge S Pro“.

Motorola Edge S Pro: un device nuovo o un rebrand?

Motorola terrà un evento di inaugurazione in Cina il 5 agosto. La scorsa settimana, la società ha annunciato gli smartphone Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 Lite nei mercati globali. I modelli standard e Pro dovrebbero diventare ufficiali entro questa settimana anche in territorio asiatico. Recenti teaser provenienti dalla divisione cinese del marchio suggeriscono che l'Edge 20 Pro potrebbe debuttare nel mercato cinese con il moniker “Motorola Edge S Pro“.

La compagnia ha mostrato un video promozionale su Weibo in cui mostra la funzionalità “Pronto per” dell'Edge S Pro, che consente agli utenti di collegare il device ad un display più grande in modalità wireless. All'inizio di quest'anno, l'OEM di proprietà di Lenovo ha annunciato il telefono Motorola Edge S con Snapdragon 870 in Cina, il quale è stato reso disponibile nei mercati globali come Moto G100. L'Edge S Pro dovrebbe arrivare come una versione aggiornata del classico Edge S originale, come suggerisce anche il nome.

Il terminale dovrebbe presentare un display OLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con un design perforato. Lo Snapdragon 870 sarà presente sotto il cofano del dispositivo. È probabile che arrivi in ​​Cina con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4x e con 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Per i selfie, potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel. La configurazione della camera posteriore potrebbe includere una main camera da 108 megapixel, un teleobiettivo periscopico da 8 megapixel e un obiettivo ultrawide da 16 megapixel. Il telefono dovrebbe presentare anche una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 30 W. Al momento, non ci sono notizie sul prezzo del dispositivo per il mercato cinese.

