Sei in vena di spese pazze? Motorola Edge 5G è in offerta su Amazon a soli 338,00€. Il ribasso del 52% corrisponde a uno sconto effettivo di 361,99€ che rende l’acquisto un vero e proprio affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Motorola Edge 5G: le specifiche tecniche di questo smartphone

Dal design lineare, elegante e sofisticato, Motorola Edge 5G non passa inosservato. La sua colorazione Solar Black lo rende ancora più particolare e accattivante.

Dotato di un Display Endless Edge IKED Full HD+ da 6.7 pollici, questo dispositivo offre un’esperienza visiva immersiva che non conosce limiti.

Il processore Octa Core Qualcomm Snapdragon 765 abbinato ai 6 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione rendono ogni operazione fluida, dinamica e veloce. La memoria, inoltre, è espandibile attraverso l’utilizzo di una MicroSD.

Degno di nota è senza ombra di dubbio il comparto fotografico che vanta una tripla fotocamera con lente principale da 64 MP. Sono presenti poi altre due lenti da 8 e 16 MP per scattare in versione ultra grandangolare e teleobiettivo. Ammontano a 25 i megapixel della fotocamera dedicata i selfie.

La batteria integrata è da 4500mAh e garantisce un’autonomia giornaliera. La ricarica, inoltre, avviene mediante TurboPower da 18 W.

Tra le features spiccano poi il lettore d’impronte digitali, il supporto NFC e la presenza di un jack audio da 3,5 millimetri.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 5G e 4G. Nel caso in cui si voglia utilizzare la doppia nano SIM, non è possibile espandere la memoria.

Puoi acquistare Motorola Edge 5G a soli 338,00€ su Amazon nella sua colorazione Solar Black. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato a Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto sul sito. Questo smartphone Motorola, infine, è acquistabile a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis.

