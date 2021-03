Motorola Edge 5G ha appena ottenuto l’aggiornamento ad Android 11; se siete possessori di questa meraviglia tecnologica premium del colosso della casa alata, vi consigliamo di guardare nelle impostazioni del device nei prossimi giorni. Si prevede un grande rinnovamento nell’interfaccia e nella user experience del prodotto.

Motorola Edge: con Android 11 cambia la musica!

Motorola sta rilasciando l’ultima iterazione di Android per le sue ammiraglie. Abbiamo visto di recente l’update in arrivo sul Razr 5G e sull’Edge Plus, il top di gamma dello scorso anno. Oggi invece, sembra essere il turno del terminale più venduto dell’azienda, il Motorola Edge 5G.

Come da post su un gruppo Telegram (tramite Piunikaweb), il modello Dual-SIM del Motorola Edge standard con un numero di modello XT2063-3-DS sta ricevendo un aggiornamento OTA in Brasile. Questo update ha una versione del firmware RPD31.Q4U-39-26-4 e una dimensione di circa 2,3 GB.

Sebbene ci siano molti dispositivi ancora da aggiornare ad Android 11 secondo l’elenco di Motorola, è sempre bello vedere quando un’azienda aggiorna le sue ammiraglie. In linea con ciò, Motorola Edge ora sta ottenendo le ultime features del sistema operativo e fra queste dovrebbero esserci anche le ultime patch di sicurezza.

Tenete presente che il nuovo firmware – al momento – è per il Brasile e per la variante Dual-SIM, quindi gli utenti in altre regioni devono attendere che la società stessa espanda l’OTA nei rispettivi mercati. Motorola ha iniziato il lancio di Android 11 sorprendentemente con Motorola G Pro.

Successivamente è stato introdotto su dispositivi come Motorola Edge + (Verizon), Moto G8 e G8 Power. Tornando indietro, il Motorola Edge, che è stato lanciato lo scorso anno con Android 10 out of the box, sta ottenendo il suo primo importante nuovo firmware… finalmente!

Detto questo, non siamo sicuri che il device riceverà anche Android 12 come l’Edge+; il motivo è molto semplice. Qui c’è un processore di fascia media, lo Snapdragon 765G, mentre sull’iterazione super premium vi è lo Snapdragon 865.

Ad ogni modo, vi consigliamo di verificare voi stessi l’arrivo del nuovo software andando nel menù delle impostazioni, cliccando su “sistema”, poi su “avanzate” ed infine, su “Aggiornamento di sistema”.

