Motorola Edge 50 Ultra, offerta Prime Day: a 744€ è il top di gamma da comprare

Durante il Prime Day, Amazon propone uno sconto del 25% sul Motorola Edge 50 Ultra, ora disponibile a 744,99€ rispetto al prezzo originale di 999,00€. E’ il top di gamma Android da prendere oggi: rapporto prestazioni-prezzo davvero senza rivali. Prima di andare a vedere tutte le sue specifiche più importanti, ti ricordo che su Amazon è possibile dilazionare la spesa in più pagamenti mensili: non dovrai fare altro che scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Il Motorola Edge 50 Ultra è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questo garantisce una visualizzazione fluida e dettagliata, ideale per il gaming e la visione di contenuti multimediali. Il display è protetto da Gorilla Glass Victus, che offre una maggiore resistenza ai graffi e agli urti​.

Il dispositivo è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Questa combinazione offre prestazioni eccezionali, permettendo di gestire facilmente applicazioni intensive e multitasking senza rallentamenti. Inoltre, il telefono supporta il 5G, il WiFi 7 (!!!) e il Bluetooth 5.3, garantendo una connettività rapida e stabile​.

Il Motorola Edge 50 Ultra dispone di un sistema di fotocamere triple sul retro: una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera ultra-wide da 50 MP e una teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale da 50 MP offre eccellenti prestazioni per i selfie.

Uno smartphone Android potente ed eccellente sotto ogni profilo. A nostro giudizio, è lui il top di gamma da comprare a tutti i costi: oggi è l’ultimo giorno di offerte Prime Day, mettilo subito nel carrello prima che sia troppo tardi.