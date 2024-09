Motorola Edge 50 Ultra (16 GB + 1 TB): nuovo minimo su Amazon (-250€)

Il Motorola Edge 50 Ultra è protagonista di una nuova offerta su Amazon: il top di gamma di Motorola è ora acquistabile al prezzo scontato di 749 euro, con possibilità di acquisto in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo smartphone, dotato di ben 16 GB di RAM e 1 TB di storage UFS 4.0, viene venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 50 Ultra: tanta qualità a prezzo ridotto

Il Motorola Edge 50 Ultra è uno degli smartphone più interessanti sul mercato. Tra le specifiche troviamo:

il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

16 GB di memoria RAM

1 TB di storage UFS 4.0

una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 125 W

un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 144 Hz

il sistema operativo Android 14

Il modello di Motorola è, senza dubbio, uno dei dispositivi più interessanti del momento. Il comparto tecnico è completo, la dotazione di memoria è ricca e le prestazioni sono eccellenti, grazie al SoC di Qualcomm, già pronto per gestire l’intelligenza artificiale. Il prezzo in netto calo, inoltre, rende il dispositivo ancora più interessante.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Ultra al prezzo scontato di 749 euro, con 250 euro di sconto. L’offerta viene proposta direttamente da Amazon e consente anche l’acquisto dello smartphone optando per un pagamento in 12 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.