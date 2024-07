Motorola Edge 50 Pro: il flagship killer in super offerta

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il flagship killer Motorola Edge 50 Pro, un device di fascia media dalle caratteristiche tecniche esagerate ma dal costo contenuto. Nello specifico, il modello in colorazione Luxe Lavander, con schermo da ben 6.67″ Super HD da 144Hz, con tre fotocamere da 50, 13 e 10 MP con IA al seguito, batteria da 4500 mAh che si ricarica con la TurboPower da 125W, con caricatore incluso in confezione e cover gratuita, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, modem NFC e supporto al Dual SIM, costa soltanto 498,75€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, questo è un prodotto esagerato dal prezzo irrisorio; il risparmio è pari all’11% del costo originale. Con Amazon Prime avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi.

Motorola Edge 50 Pro: ecco perché comprarlo

Il device gode di un design incredibile, realizzato con materiali sostenibili, morbidi e naturali al tatto, con bordi arrotondati e ergonomici. Non manca poi la protezione IP68 che vi permetterà di immergere senza problemi il telefono nell’acqua dolce. Grazie alle fotocamere di bordo con intelligenza artificiale al seguito potrete fare video e foto incredibili e grazie alla tele 3X realizzerete immagini ai soggetti distanti con dettagli precisi e nitidi. La batteria da 4500 mAh promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la TurboPower da 125W via cavo. In poche parole vi basteranno soltanto 6 minuti per avere il dispositivo pronto all’uso per tutto il giorno. Non mancano funzionalità esclusive di casa Moto che servono per offrirvi uno smartphone sempre sicuro, personale e divertente. Citiamo, infine, lo schermo brillante pOLED da ben 6,7 pollici SuperHD+ con tante chicche esclusive.

A soli 498,75€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo è il miglior flagship da comprare adesso su Amazon: non lasciatevelo sfuggire.