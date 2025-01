Motorola Edge 50 Neo in sconto su Amazon: è il best buy della fascia media (anche 5 rate)

Il Motorola Edge 50 Neo è, sempre di più, il punto di riferimento della fascia media del settore smartphone, con un rapporto qualità/prezzo ottimo, grazie alla nuova offerta Amazon di oggi. Lo smartphone, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 328 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Una rapida analisi della scheda tecnica permette di confrontare le qualità del dispositivo: a questo prezzo si tratta di un best buy. Per accedere all’offerta in corso su Amazon basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 50 Neo: la scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Neo è uno smartphone equilibrato e adatto a tutti. Tra le specifiche troviamo un display LTPO OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz a cui si affianca il SoC MediaTek Dimensity 7300, una garanzia per ottime prestazioni in questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 4.310 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 68 W e alla ricarica wireless da 15 W. Il comparto fotografico comprende tre sensori posteriori tra cui c’è spazio anche per un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel con zoom ottico 3x.

Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68, del supporto eSIM e del sistema operativo Android 14, con ben 5 major update garantiti nel corso dei prossimi anni per il dispositivo che, quindi, ha tutto quello che serve per prestazioni di alto livello.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Neo con un prezzo scontato di 328 euro. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.