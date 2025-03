Motorola edge 50 neo con fotocamera Sony LYTIA da 50MP in SCONTO di 149€

Hai deciso di acquistare uno smartphone equilibrato che non costi un’esagerazione ma che abbia ottime prestazioni? Allora sono certo che non vorrai perdere questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Motorola edge 50 neo a soli 279,97 euro, invece che 429 euro.

Come puoi vedere c’è uno sconto del 35% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare circa 149 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 56 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola edge 50 neo è il medio gamma da acquistare

Sicuramente per il suo rapporto qualità prezzo Motorola edge 50 neo è uno dei migliori smartphone in circolazione. Gode di un eccezionale display pOLED Super HD da 6,36 pollici con refresh rate da 120 Hz. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68, ha un peso di soli 171 grammi e uno spessore di 8,1 mm.

A bordo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 7300 supportato in questa versione da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Mentre come sistema operativo troverai Android 14. Ha una straordinaria tripla fotocamera professionale con sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP e una fotocamera frontale per selfie da 32 MP. Monta poi una batteria da 4310 mAh con una ricarica cablata velocissima da 68 W e ricarica wireless da 15 W.

Insomma un vero portento che oggi potrai portarti a casa a un prezzo decisamente inferiore. Quindi non aspettare che sia tardi e lo sconto sparisca. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 50 neo a soli 279,97 euro, invece che 429 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.