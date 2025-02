Motorola Edge 50 Neo al minimo storico su Amazon: ora è un BEST BUY

Il Motorola Edge 50 Neo si conferma un vero e proprio best buy per la fascia media: con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Motorola è acquistabile al prezzo scontato di 289 euro, scegliendo la versione 8/256 GB. In alternativa, c’è la versione da 12/512 GB che viene proposta a 302 euro. Si tratta, in entrambi i casi, di un nuovo minimo storico per lo smartphone che rappresenta oggi la scelta giusta per chi valuta l’acquisto di un modello di fascia media. L’offerta è disponibile di seguito.

Motorola Edge 50 Neo: un affare nella fascia media

Il Motorola Edge 50 Neo può contare su di un display LTPO AMOLED da 6,4 pollici a cui affianca il SoC MediaTek Dimensity 7300 oltre che una batteria da 4.300 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 68 W e alla ricarica wireless da 15 W. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un teleobiettivo da 10 Megapixel con zoom 3x. Il sistema operativo è Android 15 con 4 major update garantiti. Tra le specifiche troviamo anche la certificazione IP68.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Neo al prezzo scontato di:

Per accedere alle offerte basta premere sul banner qui di sotto.