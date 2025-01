Motorola Edge 50 Neo: a questo prezzo non ha rivali nella fascia media (12/512 GB)

Il Motorola Edge 50 Neo è protagonista di una nuova offerta eBay da cogliere al volo: grazie al codice sconto PSPRGEN25, infatti, è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo sullo smartphone, proposto nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Con l’offerta di oggi, il mid-range di Motorola è acquistabile al prezzo scontato di 296 euro, confermandosi come un punto di riferimento della fascia media del mercato. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 50 Neo: è il mid-range da scegliere

Il Motorola Edge 50 Neo ha tutte le carte in regola per essere considerato come il best buy del momento sotto i 300 euro. La scheda tecnica, infatit, comprende:

un display LTPO OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz

con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz il SoC MediaTek Dimensity 7300

12 GB di RAM e 512 GB di storage

una batteria da 4.310 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W e alla ricarica wireless da 15 W

con supporto alla ricarica rapida da 68 W e alla ricarica wireless da 15 W una tripla fotocamera posteriore con anche un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x

la certificazione IP68

il supporto Dual SIM con anche la possibilità di utilizzare le eSIM

il sistema operativo Android 15 con 4 major update garantiti nel corso dei prossimi anni (si arriverà ad Android 19)

Grazie all’offerta in corso su eBay e al codice sconto PSPRGEN25, in questo momento, il Motorola Edge 50 Neo è disponibile al prezzo scontato di 296 euro. L’offerta è accessibile qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.