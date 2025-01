Motorola Edge 50 Fusion in offerta su Amazon: sotto i 250€ non ha rivali

Il Motorola Edge 50 Fusion è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 247 euro diventando il best buy del momento per chi è alla ricerca di un nuovo mid-range da meno di 250 euro. Il rapporto qualità/prezzo dello smartphone è ottimo: in questa fascia di prezzo, infatti, il modello di Motorola non ha rivali. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 50 Fusion: un affare a questo prezzo su Amazon

Il Motorola Edge 50 Fusion è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, supportato, nella versione in offerta, da 8 GB di RAM e 256 GB di storage ma c’è anche una variante da 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W. Il comparto fotografico include una doppia camera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone è certificato IP68.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Fusion con un prezzo scontato di 247 euro. Lo smartphone di Motorola è disponibile, nella versione descritta, in offerta solo per un breve periodo di tempo. La promo è disponibile di seguito.