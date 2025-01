Motorola Edge 50 Fusion in offerta su Amazon: a 252€ non ha rivali

Il Motorola Edge 50 Fusion si conferma un best buy della fascia media: con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 252 euro, scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare la promo è sufficiente premere sul banner qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello.

Motorola Edge 50 Fusion: la scelta giusta a questo prezzo

Per chi è alla ricerca di uno smartphone da prendere con circa 250 euro, la scelta giusta in questo momento è il Motorola Edge 50 Fusion. Il mid-range di Motorola ha una scheda tecnica senza punti deboli ed è ora disponibile con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone ha la certificazione IP67, supporta le eSIM ed è dotato del sistema operativo Android 15.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Fusion con un prezzo scontato di 252 euro. Si tratta di un’occasione ottima per poter mettere le mani su di un mid-range completo, con un buon prezzo e con la certezza di poter contare su prestazioni più che soddisfacenti in tutti i contesti di utilizzo.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.