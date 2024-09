Motorola Edge 50 Fusion: con il codice sconto lo paghi meno di 300€

Il Motorola Edge 50 Fusion è un vero gioiello nella fascia media, ora disponibile a un prezzo incredibile di 299,99€ grazie al codice sconto “PSPRSETT24”.

Con il suo potente processore Snapdragon 7s Gen 2 e 12 GB di RAM, questo smartphone offre prestazioni fluide in quasi ogni situazione, rendendolo ideale per l’uso quotidiano e persino per il gaming. Anche se nelle sessioni di gioco più intense potrebbe presentare un leggero rallentamento nei menu, la sua performance rimane solida e affidabile per la maggior parte delle attività.

Il design è altrettanto impressionante: un display OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel e un refresh rate di 144Hz offre immagini nitide e colori vibranti, perfetti per lo streaming e i giochi. Inoltre, lo schermo è protetto da Gorilla Glass 5, rendendolo resistente a graffi e urti quotidiani. Con un rating IP68, l’Edge 50 Fusion è anche resistente all’acqua e alla polvere, aggiungendo un ulteriore livello di durabilità.

Le fotocamere non deludono: una principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e un’ultra-grandangolare da 13 MP assicurano scatti di qualità, anche in condizioni di luce non ottimali. La fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie nitidi e dettagliati.

A completare il tutto c’è una batteria generosa da 5000 mAh, supportata dalla ricarica rapida TurboPower a 68W, che ti permette di ricaricare velocemente e tornare subito operativo. Con Android 14 già installato e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti, il Motorola Edge 50 Fusion è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente, affidabile e a un prezzo competitivo.