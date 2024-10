Motorola Edge 50 Fusion cala di prezzo su Amazon: ora è un vero affare

Il Motorola Edge 50 Fusion si conferma, sempre di più, la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da circa 300 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il mid-range di Motorola con un prezzo scontato di 307 euro invece di 449 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa uno smartphone completo e ricco di funzionalità con una spesa non eccessiva. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 50 Fusion: un ottimo mid-range

La scheda tecnica di Motorola Edge 50 Fusion comprende un display P-OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre all’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, che abbina buone prestazioni alla possibilità di utilizzare il 5G. Ci sono poi 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria con capacità di 5.000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 68 W.

Lo smartphone ha due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel, una fotocamera anteriore da 32 Megapixel e può contare sul supporto Dual SIM, anche con eSIM, sulla certificazione IP68 e su un sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 14, con la garanzia di 3 major update da parte di Motorola.

Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Fusion al prezzo scontato di 307 euro. L’offerta rappresenta l’occasione giusta per mettere le mani su di un ottimo smartphone, completo e ricco di funzionalità, spendendo un importo non eccessivo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.