Motorola edge 50 Fusion (12/512GB): super SCONTO su Amazon (-23%)

Se stai cercando uno smartphone eccezionale senza spendere le cifre di un flagship il Motorola edge 50 Fusion è semplicemente perfetto. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 345,02 euro invece di 449 e portarti a casa un telefono eccezionale con display 144Hz, doppia fotocamera da 50 megapixel e tanta potenza a bordo.

Motorola edge 50 Fusion in sconto: la scheda tecnica

Motorola edge 50 Fusion offre l’equilibrio perfetto tra design, prestazioni e funzionalità avanzate. Dal design ultrasottile e leggero, con curve simmetriche che si adattano perfettamente alla tua mano, è uno smartphone bello da vedere e comodo da usare.

Come puoi non goderti del resto lo straordinario display pOLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144Hz che regala un’esperienza straordinaria per video, film e fotografie. Con il supporto Dolby Atmos avrai anche un audio avvolgente, perfetto per guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming.

Il sistema a doppia fotocamera da 50MP + 13MP ti permette di scattare foto nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Merito di un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore con cui puoi essere sicuro di catturare ogni dettaglio con chiarezza cristallina.

La batteria da 5000mAh ti garantisce l’energia necessaria per affrontare le giornate più impegnative senza doverti preoccupare di rimanere a secco e la ricarica avviene comunque con la tecnologia TurboPower da 68W che ti permette di avere la massima carica nel minor tempo possibile.

Sotto il cofano, il processore Snapdragon 7s Gen 2 offre potenza e velocità per gestire tutte le tue applicazioni e giochi senza sforzo, affiancato da 12GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno di 512GB espandibile. Tutto questo a soli 345,02 euro invece di 449: non fartelo scappare.