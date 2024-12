Motorola Edge 50 Fusion (12/512 GB) a meno di 300€ su Amazon: da prendere subito

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media da meno di 300 euro, in questo momento, c’è un’ottima offerta Amazon da cogliere al volo: il Motorola Edge 50 Fusion, nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, è ora disponibile al prezzo scontato di 292 euro, diventando un vero e proprio best buy sul mercato. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto.

Motorola Edge 50 Fusion: a questo prezzo è il top

Il Motorola Edge 50 Fusion ha una scheda tecnica senza punti deboli. Tra le specifiche troviamo un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 68 W.

Lo smartphone è certificato IP68 ed è dotato del sistema operativo Android 14., con aggiornamento in arrivo ad Android 15. C’è anche il supporto alle eSIM oltre che la connettività Dual SIM. Tra le specifiche troviamo anche un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Fusion con un prezzo scontato di 292 euro. Il mid-range di Motorola è oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato, nella fascia media, con una scheda tecnica completa e un rapporto qualità/prezzo eccellente. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.