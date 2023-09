Motorola Edge 40: sottile, bello, potente e con un prezzo FAVOLOSO (-23%)

Gli smartphone di fascia media sono davvero tantissimi oggigiorno: trovare il modello che meglio si adatta alle proprie esigenze è sempre difficile anche perché in questa categoria, molto spesso, vi sono gadget che presentano delle mancanze o hanno piccoli particolari che stonano con il resto delle specifiche. Tuttavia, c’è un prodotto di casa Lenovo che, secondo noi, è completissimo: disone di una scheda tecnica all’avanguardia, ha un design mozzafiato, un frame in metallo resistente e soprattutto, sottilissimo, vanta un comparto fotografico composto da due sensori top, ha una batteria che dura tantissimo e presenta anche la cover e il caricatore (da 68W) in confezione. Ci riferiamo all’ottimo Motorola Edge 40 che, grazie agli sconti folli di Amazon, potrà essere vostro con soli 459,90€ al posto di 599,00€. Capite bene che il risparmio è sensazionale e ci sono tantissimi vantaggi esclusivi se lo prenderete da Amazon.

Motorola Edge 40: midrange premium senza compromessi

Questo smartphone di Motorola non presenta compromessi: ha una batteria capiente che dura tantissimo con una singola carica e che, a proposito, si ricarica in un lampo sfruttando la tecnologia proprietaria di Lenovo da 68W. Dispone di un processore MediaTek di fascia alta che fa girare fluide tutte le applicazioni che andrete ad installare e il tutto verrà coadiuvato da un modem 5G per la connessione ad alta velocità, da 8 GB di RAM e da 256 GB. Non manca poi la certificazione contro acqua e polvere, c’è il modulo NFC per i pagamenti contactless e il comparto fotografico è composto da due sensori top; il primo, ad esempio, è da 50 megapixel con apertura f/1.4 per scatti sempre luminosi e nitidi.

Motorola Edge 40 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di soli 459,90€ al posto di 599,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire: è un best buy senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.