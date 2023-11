Motorola Edge 40 Pro: top di gamma dal prezzo SENSAZIONALE (solo 629€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Edge 40 Pro, un dispositivo eccellente, versatile, dotato di specifiche all’avanguardia e di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Tuttavia, grazie alle promozioni speciali di Amazon, si potrà portare a casa al costo irrisorio di soli 629,00€, spese di spedizione incluse, IVA inclusa. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile; costa quanto un midrange ma vale molto di più.

A questa cifra è un best buy senza paragoni, ma sbrigatevi. Anche se vi da come consegna “a dicembre” o “a gennaio”, in realtà arriverà molto prima non appena le scorte torneranno sul noto portale di e-commerce americano. Avrete poi la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il rivenditore e c’è il reso gratis entro il 31 gennaio 2024.

Motorola Edge 40 Pro: Best Buy a questa cifra

Il flagship di Lenovo si chiama Motorola Edge 40 Pro ed è un terminale dello schermo esagerato, ricco di tecnologia, da ben 6,67 pollici. La risoluzione FullHD+, il refresh rate è di 165 Hz e la tecnologia di bordo è quella pOLED. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato dal modem 5G e da 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X. Lo storage è da 256 GB non espandibile e c’è una batteria capiente da 4600 mAh che si ricarica con la TurboPower da 125W.

Non di meno, il dispositivo è Dual SIM, certificato IP68 contro gli schizzi d’acqua e polvere ed è dotato di Android 13 con skin MyUI al seguito. La cover è inclusa nella confezione di vendita e il modello in questione è quello nero. Costa solo 629,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è imperdibile.

