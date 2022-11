Motorola Edge 40 Pro: svelata la sua velocità di ricarica

Torniamo indietro di un anno: a dicembre 2021 Motorola è stata la prima compagnia a svelare un device con l’inedita piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Adesso si dice che il costruttore americano di proprietà di Lenovo sia in pole position per presentare la nuova ammiraglia dotata di SoC Snapdragon 8 Gen 2, ma il primato adesso potrebbe andare a Xiaomi, secondo quanto riferito da Lei Jun, l’attuale CEO del brand asiatico.

Per quanto concerne il futuro Motorola Edge 40 Pro, possiamo dire che i rumors ci hanno “spoilerato” quasi tutto del device in questione. Ci aspettiamo, come detto, il processore Snapdragon 8 Gen 2 potentissimo che opera a ben 3,2 GHz, memoria RAM di alto profilo, Storage super capiente e veloce e adesso, grazie alla certificazione FCC veniamo a scopriamo che il lancio globale non è poi così lontano (anche se si parla comunque di diversi mesi di attesa) e che il telefono supporterà la ricarica rapida via cavo da 125W. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il sito di MySmartPrice.

Motorola Edge 40 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo avvistato il Motorola Edge 40 Pro sul portale per la certificazione FCC ma è anche stato visto sul TENAA. In Cina il device si chiamerà Moto X40, da noi Edge 40 Pro. Ma cosa vedremo in questa ammiraglia?

Oltre alla ricarica da 125W, avremo la wireless charging e la reverse charging. Ci sarà una variante single SIM e una dual SIM con slot fisico e supporto per la eSIM. Sicuramente a breve inizieremo a vedere i primi poster promozionali che sveleranno in anteprima le caratteristiche del suddetto gadget. Motorola è solita costruire molto Hype attorno ai suoi prodotti con teaser accattivanti ma che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Intanto, visto che da noi questo device arriverà non prima della prossima primavera, se non potete aspettare vi consigliamo l’attuale Edge 30 Ultra (che per certi versi è anche più potente della futura ammiraglia) a soli 780,36€ al posto di 999,90€. Un prezzo fantastico per un device incredibile con processore premium e fotocamera da 200 Megapixel.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.