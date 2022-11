Motorola Edge 40 Pro: nuovi preziosi dettagli prima del debutto ufficiale

Il nuovo Motorola Moto Edge 40 Pro è appena stato avvistato sul portale per la certificazione FCC; dal sito scopriamo che il device godrà del supporto alla ricarica rapida da 125W. Inoltre sembra che il terminale giungerà molto presto sul mercato asiatico (in prima battuta) e subito dopo su quello internazionale.

Andiamo con ordine: pochi giorni fa Qualcomm ha svelato il processore Snapdragon 8 Gen 2, il nuovo SoC a 4 nanometri che alimenterà le ammiraglie Android di inizio anno. Presto vedremo i flagship con tale piattaforma arrivare, uno dopo l’altro, in commercio. Si dice che vedremo presto OnePlus 11 5G, Xiaomi 13 (o 14?), Asus ROG Phone 7, Redmi K60 e, ovviamente, il Moto X40 che da noi sarà venduto come Edge 40 Pro. Abbiamo scoperto tracce della sua esistenza anche dal sito cinese 3C; il numero di modello di questo device è XT2301-5.

Motorola Edge 40: tutto quello che sappiamo finora

Una variante dello stesso device è apparsa anche all’interno del sito della TRDA rivelando così il nome commerciale internazionale dello smartphone. Edge 40 Pro sarà il rebrand del Moto X40 prossimo al lancio.

Cosa sappiamo ad oggi? Le informazioni trapelate sono davvero tante; partiamo dal supporto per la ricarica wireless e inversa, senza dimenticare il supporto per la ricarica via cavo da 125W. Non manca il 5G, il Bluetooth, l’NFC e non solo. Oltre al Wi-Fi 6E, questo smartphone potrebbe vantare la tecnologia di settima generazione per il modulo wireless, ma ad oggi non ci è dato saperlo. Il processore di cui sarà dotato però, sarà ovviamente lo Snapdragon 8 Gen 2 di. Qualcomm.

Unitamente al SoC, ci sarà il chip Snapdragon 8 Gen 2 unito alla RAM da 12 o 16 GB di tipo LPDDR5X, abbinata a memorie UFS super veloci e capienti. Posteriormente avremo tre sensori, di cui due da 50 Mpx e un teleobiettivo da 12 Mega. Lo schermo da 6,7 o 6,8 pollici avrà una risoluzione FHD+ o QHD con refresh rate da 165 Hz.

