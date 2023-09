Motorola Edge 40 Pro: a meno di 700€ è PAZZESCO, offerta a tempo limitato

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma Android e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Edge 40 Pro che, grazie alle offerte folli di Amazon, da 999,00€ lo pagherete solo 699,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è elevatissimo, pari a ben 300€ in meno sul valore di listino. Ovviamente, la consegna sarà celere e immediata e in pochissimi giorni il terminale arriverà presso il vostro domicilio. Volendo, in alternativa, potrete optare per la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Se l’importo del device poi vi sembrerà ancora troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito; cosa aspettate, dunque? Fate presto prima che terminino gli sconti o prima che finiscano le scorte disponibili.

Motorola Edge 40 Pro: l’ammiraglia da comprare oggi

Questo smartphone di punta è veramente esagerato: dispone di funzionalità incredibili e ha una scheda tecnica assurda. Anche il design, minimal al punto giusto, è eccezionale, con un frame super sottile ed elegante. La back cover è pulita e presenta solo il modulo fotografico con i tanti sensori a bordo che servono per scattare foto nitide anche al buio e video di qualità cinematografica. Si può anche girare una clip in 8K, per esempio.

Lo schermo è un bellissimo pannello pOLED di ultima generazione con refresh rate da 165 Hz e risoluzione FullHD+. Non di meno, presenta bordi curvi e ha una selfiecam da 60 megapixel in un foro posto al centro dell’unità. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 12 GB di RAMe da 256 GB di memoria interna. Ottima la batteria da 4600 mAh che si ricarica a 125W. A soli 699,00€ questo flagship è un best buy assoluto.

